Ex-vice-prefeito de Atalaia, Fernando Lyra se filia ao PP e vai disputar vaga na Câmara de Maceió

Nesta quinta-feira (4), o ex-vice-prefeito do município de Atalaia, Fernando Lyra, se filiou ao Partido Progressistas de Maceió, por onde pretende concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores da capital alagoana. A solenidade de filiação contou com a presença do deputado federal Arthur Lira, presidente estadual do PP e do prefeito JHC.

A expectativa é que o Progressistas alcance de três a quatro vagas na Casa Mário Guimarães, já que o número de vereador aumentou para 27 cadeiras.

Fernando Lyra foi vice-prefeito de Atalaia de setembro de 2014 a dezembro de 2016, época em que o município teve como prefeito o saudoso Zé do Pedrinho.

Em 2023, ele chegou a buscar viabilizar uma pré-candidatura à Prefeitura de Atalaia nas eleições de 2024, onde se reuniu com várias lideranças do município, mas o projeto não evoluiu.

Fernando Lyra é neto do industrial João Lyra, responsável por décadas de progresso no município, através da Usina Uruba.