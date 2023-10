Ferroviária goleia o CAP, reverte o resultado do primeiro jogo e se classifica às quartas de final do Campeonato Matuto 2023

Jogando em casa, a equipe atalaiense dominou todo o jogo e massacrou o adversário, com uma goleada por 4 a 1.

Os atuais campeões atalaienses, a Ferroviária, entraram em campo na tarde deste domingo (22), no estádio O Luizão, em Atalaia, precisando derrotar o CAP Paulo Jacinto, para avançar às quartas de final do Campeonato Matuto de Alagoas 2023. No primeiro confronto, derrota por 2 a 1.

Os gols da Ferroviária foram marcados por Ostinha, Roli, Cássio e Genival.

A equipe, que representa Atalaia nesta competição, é comandada pelo treinador Rodolpho Rodrigues, tendo com auxiliar técnico o Admilson.