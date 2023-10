Amigos de Ouricuri é derrotado pelo 3R FC por 1 a 0, no clássico da rodada do Intermunicipal Master 2023/24.

Na manhã deste domingo (15), a equipe do Amigos de Ouricuri foi até a cidade de Messias disputar o clássico da segunda-rodada do Intermunicipal Master 23/24 contra a equipe do 3R Futebol Clube. Equipes fizeram a grande final da temporda passada. Atuais campeões, os atalaienses foram derrotados por 1 a 0.

Na oportunidade, a equipe estreava seu novo material de jogo.

O próximo confronto será em Atalaia, no estádio O Luizão, contra o Holanda Master. A partida será disputada no dia 29 deste mês, um domingo, as 10 horas.

A estreia do Amigos de Ouricuri na competição foi com vitória sobre o Wassu Trapiche por 4 a 2.