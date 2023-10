Independente Atalaia é superado pelo DZM Passos e se despede do Alagoano Sub-20 2023

Jogando no estádio O Luizão, na tarde deste domingo (1), o Independente Atalaia foi superado pelo DZM Passos pelo placar de 2 a 0, e se despediu da disputa pelo título do Campeonato Alagoano Sub-20. A partida era válida pelas quartas de final.

Apesar do resultado, importante destacar a ótima participação da equipe atalaiense nesta competição. Terminou na liderança do Grupo C, com quatro vitória em cinco jogos. Nas oitavas de finais, derrotou com sobras o Força Jovem pelo placar de 3 a 0.

Essa mesma equipe Sub-20 conquistou este ano o título da segunda divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol, garantindo também o acesso a primeira divisão em 2024.

Nossos parabéns ao presidente Ronaldo Torres, ao treinador Sales Nery e toda comissão técnica, e também aos jovens atletas, que muito bem representaram Atalaia na principal competição de futebol base do Estado de Alagoas.