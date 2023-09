UFRN registra tremor de terra em Atalaia no mês de agosto.

O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) divulgou, ontem (01), o boletim de eventos sísmicos referente ao mês de agosto. Este relatório abrange um total de 51 eventos sísmicos que foram percebidos na região Nordeste durante esse período.

Entre os eventos registrados, 10 deles tiveram seu epicentro em cidades do estado de Alagoas, incluindo um tremor de terra ocorrido no município de Atalaia. O evento sísmico registrado em terras atalaienses aconteceu no dia 27 de agosto, às 4 horas e 46 minutos, com uma magnitude estimada de 1.5 na escala Richter. Curiosamente, a mesma magnitude foi registrada em Arapiraca no dia seguinte.

De acordo com as coordenadas de latitude e longitude fornecidas no estudo, o epicentro do evento sísmico em Atalaia parece ter ocorrido próximo à região da Sapucaia. Até o momento desta publicação, não há relatos de moradores que tenham sentido ou ouvido o tremor.

As outras nove ocorrências sísmicas em Alagoas foram registradas em diferentes localidades, a saber: Limoeiro de Anadia (1), Arapiraca (3), Belo Monte (2), Cajueiro (1), Viçosa (1) e Craíbas (1).

Mas o que exatamente é um tremor de terra? Basicamente, trata-se da liberação da energia acumulada nas camadas subterrâneas da Terra, manifestando-se na forma de ondas sísmicas, que se propagam por essas camadas até alcançar a superfície, resultando em vibrações perceptíveis.