Em reunião com a Prefeita Ceci, Governador Paulo Dantas anuncia novidades para o desenvolvimento de Atalaia

Na manhã desta terça-feira (4), a prefeita Ceci esteve no Palácio do Governo de Alagoas, em Maceió, onde participou de uma importante reunião com o governador Paulo Dantas, que na oportunidade anunciou importantes projetos e investimentos para o desenvolvimento do município de Atalaia.

Foram seis itens anunciados pelo Governador em parceria com a gestão municipal: Retomada das obras do Conjunto Deus é Fiel, através do Minha Casa, Minha Vida; Reforma do Hospital João Lyra Filho; conclusão das obras do Minha Cidade Linda para 2023; Reforma da Escola Estadual Floriano Peixoto; Pró-Estrada em 2024; Creche CRIA no Conjunto Maria de Nazaré em 2023 e Creche CRIA no Distrito Santo Antônio em 2024.

Para a prefeita Ceci, essa é uma parceria que tem dado muito certo. “Todas essas obras irão melhorar a vida de cada atalaiense, porque essa é a minha missão, a missão do Governador, que é mudar e transformar a vida dos alagoanos, dos atalaienses, transformando para melhor a vida das pessoas”, destaca a prefeita.