Volta Redonda vai representar Atalaia na 2ª edição da Copa do Vale

A equipe do Volta Redonda vai representar o município de Atalaia na segunda edição da Copa do Vale de Fut 7. A competição, que tem seus jogos disputados no Society Moreira, na cidade de Capela, terá mais de 4 mil reais em premiações.

O Voltaço está no Grupo C, junto com as equipes do Esporte Capela, Red Bull e Hoffeheim.

A estreia da equipe atalaiense será neste próximo domingo, 2 de julho, as 15:30, contra a equipe do Hoffeheim.

A 2ª edição da Copa do Vale reúne 12 equipes, representantes de cinco municípios alagoanos: Capela, Atalaia, Satuba, Boca da Mata e Maribondo. Na primeira fase são três grupos de quatro equipes, onde os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados, avançam para as quartas de final.

O Volta Redonda conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, prefeita Ceci, secretário de Governo Nicollas Theotonio, secretária de esportes Joana D’arck, secretário de Transporte Emmanuel Cavalcante, vereador Rudinho, Edinho Peças e Serviços, Rodolpho Rodrigues, James Brasil, Arcanjo Eletros e Tecnologia, Supermercado Bom Jesus Atalaia, Farmácia do Trabalhador Brasileiro, Petiske's Bar, Academia A10 Fitness, Arena Santo Amaro e Arena Rodrigues.