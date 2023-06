Com Eduardo Oliveira, Atalaia marcará presença na grande final da maior competição de futebol de várzea do Brasil

Tem atalaiense jogando muito nos campos de várzea do Estado de São Paulo. Um dos destaques da equipe do Scorpions, da cidade de Mauá, Eduardo Oliveira vai disputar a grande final da Super Copa da Zona Leste 2023, no próximo dia 15 de julho, contra o MEC Tiradentes. Competição terá uma premiação total de 200 mil reais.

O Scorpions chega a grande final após derrotar a equipe do Vem Q. Tem por 1 a 0. As partidas tem transmissão ao vivo no YouTube.

Jogador profissional, Eduardo, também chamado de Dudu, já passou pelas equipes do São Domingos-AL, do Taubaté-SP, do Coruripe-AL, do Desportivo Aliança-AL e do Santa Cruz da Barra dos Bugres - MT.

Em 2020, o jovem e talentoso meio-campista atalaiense foi campeão Alagoano da 2ª Divisão pela equipe do Aliança.

