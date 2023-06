Independente conquista o título da 2ª Divisão do Atalaiense de Futebol 2023

O Independente Atalaia (IAFC) é o campeão municipal de futebol 2023 da Segunda Divisão, após derrotar o Real Alto por 3 a 0. O confronto decisivo foi realizado na tarde deste domingo (11), no estádio Luiz de Albuquerque Pontes.

Os gols do IAFC foram marcados por Rodrigo Berrio no primeiro tempo e por Renivaldo Júnior e André na etapa final. Artilheiro da temporada, o gol do André saiu em uma bela cobrança falta.

A competição foi organizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, com o objetivo de incentivar a prática esportiva no município e fortalecer a disputa de uma das principais competições de futebol amador de Alagoas.

Após a conquista, o IAFC segue sua preparação com foco na disputa da 1ª Divisão do Campeonato Alagoano Sub-20. A equipe atalaiense está no Grupo C, junto com Zumbi, FF Sport Nova Cruz, Murici, MFC e Passo FC. Se conquistar o título alagoano, o Independente garante vaga na Copa São Paulo, Copa do Brasil e Copa do Nordeste da categoria.

“Agradecemos ao grande público por prestigiar o espetáculo, quem se fez presente ao Estádio foi brindado com uma grande apresentação dos nossos meninos que vão representar Atalaia no Alagoano da Primeira Divisão que se Inicia em 15 de Julho. Parabenizo também o grande Evento realizado pela Secretaria Municipal de Esporte Lazer”, destaca o presidente do IAFC Ronaldo Torres.