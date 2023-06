Com 5 gols de Kassio, Volta Redonda empata em sua estreia na Série A do Alagoano de Futebol 7

Na tarde deste sábado (10), o Volta Redonda fez sua estreia na Série A do Campeonato Alagoano de Futebol 7, em um jogaço de 16 gols e mostrou que Atalaia está muito bem representada na principal competição alagoana da categoria.

A partida foi disputada na Arena Ouro Preto, em Maceió e terminou em um empate por 8 a 8 contra o Borrusia Cleto. O Volta Redonda está no grupo A.

O grande destaque da partida foi o Kassio, atleta do Voltaço, que balançou as redes cinco vezes. Adriel, Diego e Negão completaram o marcador para a equipe atalaiense.

Na próxima rodada, o Volta Redonda enfrenta o TS FC, em partida marcada para o dia 24 de junho, em Maceió.

Para representar bem Atalaia na elite do Futebol 7 alagoano, o Voltaço conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, prefeita Ceci, secretário de Governo Nicollas Theotonio, secretária de esportes Joana D’arck, secretário de Transporte Emmanuel Cavalcante, vereador Rudinho, Edinho Peças e Serviços, Rodolpho Rodrigues, Arcanjo Eletros e Tecnologia, Papel + Papelaria, Use Vip, Petiske’s Bar, Supermercado Bom Jesus Atalaia, Farmácia do Trabalhador Brasileiro, Arena Santo Amaro e Arena Rodrigues.

SÉRIE A

O Campeonato Alagoano de Futebol 7 é organizado pela Super Liga Alagoana de Futebol 7/Federação Alagoana. Esta 5ª edição conta com a participação de 24 equipes de vários municípios na disputa do título e da maior premiação da história do Futebol 7 do Nordeste.