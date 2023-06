Prefeitura de Atalaia investe no esporte de base, incentivando e apoiando projetos sociais

Com a gestão da prefeita Ceci, tendo a frente do Esporte a secretária Joana D’arck, a prática esportiva no município de Atalaia deixou de ser apenas as competições de futebol de campo.

O Governo Municipal vem investido no apoio ao esporte de base, incentivando projetos sociais em várias regiões de Atalaia, com foco na inclusão e na formação do caráter e educação desses jovens atalaienses.

“Estamos sempre buscando apoiar a prática esportiva em nosso município, com base na Lei do Esporte, seja no incentivo financeiro, no incentivo com o transporte, incentivo com o fardamento e materiais. Também disponibilizamos o acompanhamento com os nossos educadores físicos”, comenta Joana D’arck, secretária municipal de Esporte, Juventude e Lazer.

“E assim nossa gestão trabalha com todo o apoio a seis projetos sociais e vamos aumentar cada vez mais, levando a iniciação a prática esportiva para todos os cantos de nossa cidade”, completa a secretária.

Confira projetos sociais na área esportiva, que são apoiados pela gestão Ceci Rocha:

Projeto Atletas de Joana D’arck: - (12 a 16 anos) BRANCA DE ATALAIA

Projeto Barcinha F.C: - (10 a 18 anos) SÃO SEBASTIÃO

Projeto Locomotiva: Quadra de Esportes Raimundo Nonato (8 a 14 anos)

RUA DA LINHA

Projeto Vasco (Jenipapeiro) - Campo da Comesa

Projeto Nossa Senhora de Fátima Feminino (Povoado Olhos D’água)