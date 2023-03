Independente Atalaia conhece adversários da 1ª fase do Alagoano Sub-17 2023

Nesta segunda-feira (6), no auditório do Estádio Rei Pelé, em Maceió, a Federação Alagoana de Futebol realizou o Conselho Arbitral que definiu os grupos do Campeonato Alagoano de Futebol Sub-17 2023. Com isso, o Independente Atalaia conheceu seus adversários da 1ª fase da competição.

O início está previsto para o dia 25 de março.

Ao todo, 26 equipes disputam a competição. Os clubes foram divididos em três grupos. Os times do próprio grupo se enfrentam em turno único. Os dois melhores de cada chave e os dois melhores terceiros colocados avançam de fase. Quartas de final, semifinal e final serão disputada em jogos de ida e de volta.

A equipe atalaiense está no Grupo B, com Coruripe, Dínamo, CRB, Azzurra, Atlético Alagoano, Desportivo Aliança, FF Nova Cruz e Murici.

No Grupo A: Guarani de Paripueira, Santa Cruz, CSA, Guarany, Sport MDO, Ubertec, UNEC, Zumbi e Atlético Metropolitano.

No Grupo C: Cruzeiro, CEO, Liga do sertão, CSE, Penedense, Canoense, ASA e Talismã.

Representaram o Independente Atalaia na reunião o seu diretor-presidente Ronaldo Torres e o treinador Sales.

Independente foi fundado em 2021, para fortalecer o futebol no município e formar atletas. Para isto, a equipe conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.