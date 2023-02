Reservatórios da BRK em Atalaia vão passar por limpeza e desinfecção em março; confira cronograma previsto

Ao longo deste mês de março, a BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto na Região Metropolitana de Maceió, realiza atividades programadas de limpeza e desinfecção de reservatórios. serão contemplados 22 equipamentos, distribuídos nas cidades de Atalaia, Maceió, Marechal Deodoro, Messias e Rio Largo.

Em Atalaia, cinco reservatórios estão incluídos no cronograma previsto:

RESE-AT-04 – Povoado Jenipapeiro – terça-feira, 7 de março de 2023

RESE-AT-22 – Povoado Jenipapeiro – terça-feira, 7 de março de 2023

RESE-AT-16 – Alto do Cruzeiro – terça-feira, 7 de março de 2023

RESE-AT-01 – Centro – quarta-feira, 8 de março de 2023

RESERVATÓRIO SAPUCAIA – Povoado Sapucaia – terça-feira, 21 de março de 2023

Para que a limpeza seja realizada, é necessário esvaziar o reservatório e paralisar temporariamente a operação de distribuição. Por isso, é possível que algumas regiões localizadas próximas aos equipamentos apresentem instabilidade no abastecimento até a conclusão do serviço e recuperação do sistema. A atividade em cada reservatório leva, em média, de quatro a doze horas para ser concluída, a depender do tamanho do equipamento.

A ação preventiva visa manter o padrão da qualidade da água tratada que é enviada aos reservatórios da BRK para distribuição à população.

Após a conclusão do trabalho, o sistema será religado e o fornecimento de água começará a ser retomado de forma gradativa, na medida em que o reservatório atinja o nível de água adequado para a pressurização das redes de distribuição que chegam aos imóveis.

Caso seja necessário, a BRK disponibilizará caminhões-pipa para unidades de serviços essenciais, tais como hospitais, escolas, postos de saúde e asilos. Em caso de dúvidas sobre o abastecimento da região, a população pode entrar em contato com a empresa pelo 0800 771 0001, que funciona 24 horas, todos os dias da semana.