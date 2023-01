Zé Márcio assume presidência do Podemos em Alagoas

Na noite desta última quinta-feira (26), o ex-vereador de Maceió, Zé Márcio, assumiu a presidência do Podemos em Alagoas, durante solenidade realizada na sede do partido. A posse contou com a presença de políticos do Estado, a exemplo do vereador de Maceió Zé Márcio Filho e do deputado estadual diplomado, Lelo Maia, filhos do novo presidente.

De acordo com Zé Márcio, a meta do grupo político é fortalecer o Podemos em Alagoas, visando os pleitos futuros.

“Um marco em nosso partido aqui em Alagoas. Com certeza viveremos um novo tempo. O Podemos em Alagoas, com muita certeza, tomará rumos grandes nos pleitos de 2024 e 2026”, destacou Zé Márcio durante a posse.

José Márcio de Medeiros Maia é atalaiense, neto do ex-prefeito Zeca Lopes e da ex-vereadora Isa Medeiros. É filho do ex-vereador e ex-vice-prefeito de Atalaia George Raposo Maia.

Formado em Direito, Auditor Fiscal de Alagoas, foi por três mandatos vereador por Maceió. Presidiu a Associação do Fisco de Alagoas – ASFAL, no período de 1989 a 1992, fundou o Sindicato do Fisco – Sindifisco, foi vice-presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – Febrafite, entre 1991 e 1994.

Em abril de 2014 foi nomeado para comandar a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), onde permaneceu até maio de 2015.

* Com informações do site Extra Alagoas.