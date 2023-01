Vereador Toni reúne a TURMA DO BEM para agradecer a Deus e comemorar os 906 votos depositados ao Deputado Estadual RICARDO NEZINHO

Contando com o apoio de Toni Barros e da Turma do Bem, deputado obteve 906 votos em Atalaia.

O vereador TONI BARROS (MDB) reuniu os amigos da TURMA DO BEM em um momento do celebração e agradecimento pela expressiva votação do Deputado Estadual reeleito RICARDO NEZINHO. Foram 906 votos obtidos em Atalaia, sendo o 5º mais votado no município.

Na sexta (27) foi realizado um culto evangélico e neste sábado (28) um grande churrasco. O deputado Ricardo Nezinho e o ex-vereador Marconde Barros, também estiveram presentes.

A expressiva votação evidenciou mais uma vez a força política e o crescimento do grupo comandado pelo vereador Toni Barros, que vem se destacando tanto por seu trabalho no Legislativo Municipal, como pelo trabalho social que realiza, contando sempre como o apoio total da TURMA DO BEM.

“Um momento muito fez, onde estamos recebendo todos os meus amigos que fazem parte da turma do bem, todos alegres em agradecimento aos 906 votos depositados ao meu amigo deputado Ricardo Nezinho”, destaca Toni Barros.

Ricardo Nezinho destacou o compromisso renovado de continuar trabalhando por Atalaia. “Estou vindo a Atalaia agradecer do fundo do meu coração a todos da família Barros, a toda família da Turma do Bem, por esta votação magnifica. Meu compromisso agora é continuar trabalhando por Atalaia, honrar os compromissos do vereador Toni, para fazer do Toni um dos mais votados, se Deus quiser, aqui em Atalaia”, comenta o deputado Ricardo Nezinho.