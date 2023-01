Idealizador do Projeto Solidário Mais Um Sorriso, Italo Davi vem se destacando com ações sociais no município de Maribondo

Italo Davi vem se destacando com ações sociais no município de Maribondo.

Muitos são os desafios enfrentados por aqueles que decidem transformar vidas por meio do social. O atalaiense Italo David, com apenas 24 anos de idade, vem se destacando no município de Maribondo através de uma importante ação social que trabalha três grandes eixos: EDUCAÇÃO, CULTURA e VALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA.

Italo Davi é idealizador do PROJETO SOLIDÁRIO MAIS UM SORRISO, que em dezembro teve sua primeira ação, um trabalho pioneiro que proporcionou a realização do 1º Natal Solidário no Conjunto Habitacional Gerônimo Siqueira, em Maribondo, onde pôde proporcionar com seus amigos, a entrega de presentes, sorteios, lanches, brinquedos para a diversão da criançada, e, em especial, os cortes e escovas de cabelos para que as donas de casa pudessem passar o Natal e virada de ano ainda mais charmosas.

Para a realização deste trabalho, o jovem atalaiense conta com o grande apoio das lideranças políticas daquele município: Leopoldina Amorim (prefeita), Raimunda Amorim (secretária de Finanças), Ledja (secretária de Saúde) e Elisangela (secretária de Assistência Social).

“É muito importante estar a serviço do povo. Além de mostrar, diariamente, como se trabalha para uma comunidade, ele é um exemplo de solidariedade. Alegro-me em saber que pude contribuir com o bem estar e um sorriso verdadeiro do próximo”, destaca Italo Davi.

Filho da Maria Lindinalva (Nalva Costureira), uma das fundadoras da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro José Paulino, na sua época uma grande líder comunitária, Italo nos conta um pouco sobre como começou seu trabalho social e educacional. Ele que atuou como professor no município de Atalaia, como professor e orientador social em Pindoba e hoje em Maribondo.

Em 2015, em Atalaia, idealizou um curso básico e avançado de corte e costura, entregas de cestas básicas e fomento de higiene pessoal, contando com o apoio do então prefeito Zé do Pedrinho e Secretaria Municipal de Assistência Social.

Não deixando de se destacar em sua área, a Educação, tem agregado conhecimentos e se destacado na Educação de Jovens e Adultos. Com suas aulas dinâmicas, extrovertidas e multidisciplinar e com seu jeito carismático sempre visita seus alunos, conversa e busca inovar em sua didática.

Na última semana de dezembro fez, de uma forma simbólica, a entrega dos certificados para os alunos concluintes do fundamental I - modalidade EJA.

