Vira Copos derrota o 21 Futebol Clube por 2 a 1 em amistoso preparatório para a próxima temporada

Atual campeão atalaiense de Futebol, temporada 2021, a Agremiação Vira Copos segue firme sua preparação para continuar conquistando títulos na próxima temporada.

Na manhã deste último domingo, no Campo Lourival Melo, enfrentou a equipe do 21 Futebol Clube, em um amistoso preparatório. Vitória do Vira Copos por 2 a 1, com gols de Felipe e Thiaguinho.

Equipe representante do bairro José Paulino, o Vira Copos já levantou a taça de campeão atalaiense em cinco oportunidades. Se depender do empenho dos atletas e comissão técnica, vai continuar sua hegemonia no Futebol de Atalaia.