Mais um panfletaço em apoio a Bolsonaro 22 e Rodrigo Cunha 44 em Atalaia

Na manhã desta sexta-feira (28), foi realizando no município de Atalaia, mais um grande panfletaço em apoio ao Presidente Bolsonaro 44 e ao candidato ao Governo de Alagoas Rodrigo Cunha 44.

O ato foi realizado dessa vez na feira da Vila de Atalaia, Ruas do Meio e das Canas, Conjunto Paraíso e Conjunto Nazaré e foi comandado mais uma vez pela ex-vereadora Maria da Comesa, seu filho Carlos Jorge e amigos atalaienses.

Maria da Comesa também mais uma vez agradeceu a população atalaiense pelo carinho e a receptividade nesses dias de diálogo e panfletagem com a sociedade. “Amanhã vamos finalizar mais uma ação na Feira da cidade, Rua da Linha, Matadouro, Nova Olinda, Alto do Cruzeiro e Alto João Miranda, muito importante esse momento, peço que todos façam uma reflexão do que a população espera para o próximos quatro anos”.

“Como o deputado federal Arthur Lira, que foi quem mais trabalhou nos últimos 15 anos em nosso município, já falou, os atalaienses precisam da vitória de Rodrigo Cunha e Bolsonaro para avançar com mais velocidade o desenvolvimento de nossa cidade”, ressalta Maria da Comesa.