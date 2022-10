Rudinho Rodrigues fortalece sua base eleitoral com resultados das urnas nas eleições deste domingo (2)

O vereador mais votado da história de Atalaia (1377 votos), Rudinho Rodrigues (PSC) saiu muito fortalecido com os resultados das urnas no município, nas eleições deste domingo, 2 de outubro. Rudinho não só mostrou que manteve sua forte base eleitoral, como ampliou ainda mais, contribuindo assim de forma significativa com as votações históricas obtidas por seus candidatos.

Líder da gestão Ceci Rocha no Poder Legislativo, o vereador Rudinho apoiou 100% os mesmos candidatos da prefeita Ceci Rocha: Fátima Canuto (6.159 votos em Atalaia); Arthur Lira (5.354 votos em Atalaia); Renan Filho (11.546 votos em Atalaia) e Paulo Dantas (10.325 votos em Atalaia).

Um exemplo da força de sua base eleitoral foi a votação obtida por Fátima Canuto nas urnas da região dos Altos/Mirante, onde a deputada reeleita saiu com uma média de 800 votos. Nesta região o vereador Rudinho Rodrigues vem obtendo e consolidando cada vez mais apoios de amigos eleitores, que seguem e confiam em seu trabalho.

Importante citar também a grande adesão de eleitores da Rua da Linha, obtida pelo vereador Rudinho e equipe, através de trabalhos desenvolvidos naquela região. Esse apoio refletiu na votação de Fátima Canuto no centro de Atalaia, onde a candidata obteve 80% dos votos daquela região.

“Nosso grupo político segue 100% de aproveitamento. Ninguém é forte sozinho, por isso somos um grupo unido. Obrigado a cada um de vocês que lutam junto comigo. Obrigado atalaienses pela confiança mais uma vez. Obrigado por tudo nossa prefeita Ceci Rocha”, comentou o vereador em suas redes sociais.