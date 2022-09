Prefeitura de Atalaia humaniza atendimentos e leva mutirão de saúde para as mulheres

Os cuidados com a saúde das mulheres têm continuidade em Atalaia. No último sábado (24), equipes da Secretaria Municipal de Saúde ampliaram os atendimentos na Unidade Básica de Saúde Santa Inês com o Mutirão de Ultrassonografia para todos os tipos. Os serviços também foram extensivos às moradoras do conjunto Deus é Fiel.

As mulheres que foram até a UBS conseguiram realizar outros atendimentos, a exemplo das consultas odontológicas, além de receber diversas orientações sobre o monitoramento com a saúde.

Por determinação da prefeita de Atalaia, Ceci Rocha, a Secretaria Municipal de Saúde tem descentralizado os serviços nas unidades e proporcionam atendimentos nas comunidades e povoados.

“Nossas mulheres em Atalaia precisam de cuidados e o Município está fazendo a sua parte. O mutirão para realizar ultrassonografia de todos os tipos é essencial para que as mulheres monitorem como está a sua saúde. Também disponibilizamos orientações e atendimentos com dentistas. Saúde é prioridade máxima”, garante a prefeita.