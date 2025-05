Vereadora Rosi do Yai concede entrevista exclusiva ao site Atalaia Pop.

Na manhã desta sexta, 9 de maio, a vereadora Rosi do Yai (PP) recebeu em seu gabinete o site Atalaia Pop para uma entrevista exclusiva conduzida pelo radialista Adaias Ferraz. Durante a conversa, a parlamentar, que está em seu primeiro mandato na Casa Hilton Agra de Albuquerque, destacou o início de seu trabalho no Legislativo e suas principais indicações, que têm beneficiado diretamente a comunidade atalaiense. A vereadora mostrou-se comprometida em trabalhar em parceria com o Executivo para promover melhorias para a cidade e reforçou sua disposição em ouvir as demandas dos cidadãos.

Além de sua atuação política, Rosi do Yai falou sobre o trabalho social que realiza há anos no município, ao lado de seu esposo Yai. A vereadora enfatizou os esforços que têm sido direcionados principalmente à área da saúde, com diversas ações voltadas para a melhoria do atendimento e qualidade de vida da população.

Ao longo da entrevista, Rosi abordou ainda outros temas relevantes para o município de Atalaia. Confira logo abaixo a entrevista completa:

