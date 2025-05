Câmara de Atalaia vai realizar audiência pública para tratar dos serviços da BRK no município

A Câmara Municipal de Atalaia realizará uma audiência pública no próximo dia 27 de maio (terça-feira), às 10h, no plenário da Casa Hilton Agra de Albuquerque, para discutir os serviços prestados pela BRK Ambiental, concessionária responsável pelo abastecimento de água e esgoto no município.

A audiência foi solicitada pelo vereador Neto Acioli (MDB) e recebeu apoio unânime dos demais parlamentares. Segundo ele, a iniciativa busca esclarecer os motivos da frequente falta de água em diversas regiões da cidade e das altas tarifas cobradas pela empresa, que têm gerado indignação entre os moradores.

“É de grande importância essa audiência pública, para que a diretoria da BRK esclareça à população do nosso município o porquê da frequente falta de água na nossa cidade, principalmente no Conjunto Maria de Nazaré, Deus é Fiel e Distrito Santo Antônio. Vamos aproveitar para cobrar explicações sobre as contas absurdas de água que estão chegando de R$ 250 a R$ 300”, afirmou o vereador Neto Acioli. “Que a população compareça, que tragam suas contas de água, pois será uma prova para que nós, na qualidade de representantes do povo, possamos cobrar da direção da BRK e passar essas informações para o Ministério Público”, completou.

A diretoria da BRK Ambiental já confirmou presença na audiência, que também contará com convites estendidos a representantes do Executivo, Judiciário, Ministério Público e a comunidade em geral.

Para o presidente da Câmara, vereador Cicinho Melo (MDB), a audiência é uma oportunidade para buscar soluções efetivas. “Queremos ouvir a população e buscar soluções concretas para esse problema que tem afetado tantas famílias”, disse.