Prefeitura de Atalaia realiza noite especial em homenagem às mães do Grupo da Melhor Idade.

A noite desta última quarta-feira (8) foi marcada por emoção, alegria e homenagens no Estádio O Luizão, onde a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu uma comemoração especial pelo Dia das Mães com o Grupo da Melhor Idade.

O evento contou com uma programação animada e um toque especial para celebrar essas mulheres que representam força, sabedoria e afeto. Como presente, as mães da terceira idade foram surpreendidas com uma atração musical especial, a “cereja do bolo” da noite, em reconhecimento ao papel fundamental que desempenham nas famílias e na comunidade.

Para a coordenadora do grupo da terceira idade, Ceyna Rodrigues, momentos como esse são essenciais para fortalecer os vínculos e valorizar cada integrante.

Continua após a publicidade

“É sempre uma emoção muito grande reunir nossas idosas para celebrar datas como essa. Hoje foi uma noite de homenagens, de carinho e de muita alegria. Elas merecem esse cuidado, essa atenção, porque são mulheres que construíram histórias lindas e continuam ativas, firmes e cheias de vida”, destacou.

Continua após a publicidade

A secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, reforçou o papel da gestão municipal no cuidado com os idosos. “Esse evento é mais que uma comemoração. É o reflexo do nosso compromisso com a dignidade e o bem-estar da nossa melhor idade. Hoje, homenageamos essas mães incríveis, com todo carinho que elas merecem. Estamos muito felizes em proporcionar esse momento tão especial”, ressaltou.

A prefeita Ceci falou sobre a importância de reconhecer o valor das mães da terceira idade. “Celebrar essas mulheres é celebrar a história do nosso povo. São mães, avós, conselheiras e guerreiras que tanto contribuíram para o nosso município. Essa homenagem é pequena perto do amor e da gratidão que temos por cada uma delas. Nosso compromisso é continuar cuidando de cada atalaiense, com respeito e com ações que valorizem quem tanto já fez por todos nós”, disse.

A Prefeitura de Atalaia reafirma seu compromisso com a inclusão, o respeito e o cuidado com a melhor idade, fortalecendo as políticas públicas de valorização da pessoa idosa e promovendo momentos de convivência, afeto e reconhecimento.