PSOL realiza convenção e lança Professor Cícero Albuquerque candidato ao Governo de Alagoas

O Partido do Socialismo e Liberdade (PSOL) em Alagoas realizou sua convenção política, na manhã deste sábado (30), em Maceió. Foram apresentadas ao público, colegas de partido e imprensa presentes às candidaturas do professor Cícero Albuquerque ao governo do estado, do agrônomo Mário Agra e dos candidatos e candidatas que vão compor às candidaturas proporcionais.

O partido anunciou ainda o nome da candidata à vice-governadora, Eliane Silva, mulher que compõe a coordenação nacional do PSOL, dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e moradora do Benedito Bentes, em Maceió, onde luta pela vida da população negra, da juventude e por mais dignidade aos moradores das periferias de Alagoas.

“É um processo coletivo de construção dessas candidaturas, que estão sendo formalmente convencionadas agora, mas que são resultados de um projeto de esquerda, discutido a fundo e que acreditamos ser uma saída, uma alternativa viável para a política estabelecida em Alagoas que não atua para o povo e para os trabalhadores do campo e da cidade”, afirma Cícero Albuquerque.

“Nós que somos mulheres de quebrada e de periferia sabemos muito bem quem sofre na ponta, em todos os municípios alagoanos. Principalmente nesse momento que estamos vivendo, de desgoverno. Nós não temos culpa, mas estamos sofrendo. Sou do Benedito Bentes e represento e me sinto representada por toda mulher que sofre na rua pelo genocídio da juventude. Estamos ativas e ligeiras pela vida das mulheres, das mulheres trans, da juventude, das pessoas de periferia”, destacou, em sua fala durante o anúncio, Eliane.

Durante o ato foi formalizada ainda a federação formada por PSOL e Rede em Alagoas, que tem Cicero Albuquerque como presidente e Flávia Reis como vice-presidente da federação. Além da Rede, o PSOL em Alagoas tem apoio do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e da Unidade Popular (UP).

Além das candidaturas majoritárias, foram postas, na convenção política, os nomes de 7 candidaturas a estadual e outras sete para federal.

Participaram da convenção membros do partido, os candidatos majoritários e proporcionais, representantes de movimentos sociais, apoiadores e representantes de outros partidos que apoiam as candidaturas majoritárias do PSOL em Alagoas.

Cícero Ferreira Albuquerque nasceu em 10 de novembro de 1965. Natural de Atalaia, interior de Alagoas, ele tem 56 anos, é professor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e atualmente não ocupa cargo político. É militante de esquerda e em 2018 foi candidato ao Senado pelo PSOL.