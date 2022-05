Vereadora Janaína do Cal representa a COMTUR Atalaia na reunião das Coordenadorias de Turismo de AL

Nesta quarta-feira (18), a vereadora Janaína do Cal esteve representando o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Atalaia, na reunião ordinária das Coordenadorias de Turismo do Estado de Alagoas, realizada na cidade de Maribondo.

“Parabenizo a prefeita Ceci Rocha por toda dedicação e fomentação ao turismo. Atalaia hoje está inserida na instância da região dos Quilombos, onde Plano de Diretrizes e de Políticas Públicas estão sendo traçados em prol do desenvolvimento de nossa cidade”, destaca a vereadora Janaína, que ocupa a função de secretária do COMTUR Atalaia.

O COMTUR foi criado através de Projeto de Lei Municipal encaminhado pela prefeita Ceci Rocha e aprovado por unanimidade pelo Poder Legislativo. Trata-se de um conselho normativo e deliberativo que tem a responsabilidade de direcionar as ações do Turismo em Atalaia, com foco no desenvolvimento turístico e cultural do município.

Recentemente o município de Atalaia foi inserido no Mapa do Turismo Brasileiro. A entrada do município só foi possível graças a articulação da Prefeitura de Atalaia, que fez esforços para cumprir os requisitos necessários para a inserção e vem posicionando o município cada vez mais forte no circuito do ecoturismo/turismo alagoano.