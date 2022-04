Da Tribuna, vereador Anderson Medeiros destaca filiação de André Monteiro ao União Brasil

O partido União Brasil foi a legenda que mais se fortaleceu em Alagoas, com o encerramento da janela partidária. Com grande articulação do presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira, o partido que no Estado é presidido pelo atalaiense Luciano Cavalcante, trouxe importantes nomes a exemplo de Rodrigo Cunha, Alfredo Gaspar e do pré-candidato a deputado estadual André Monteiro, que é esposo da vice-prefeita Camyla Brasil e reside no município de Atalaia.

Na sessão ordinária da Câmara de Atalaia desta terça-feira (5), o vereador Anderson Medeiros (PSC) subiu a Tribuna e na oportunidade destacou que muito se fortalece o UB em Alagoas com o ingresso de seu amigo André Monteiro.

“Dia 02 de abril foi encerrado o prazo das filiações partidárias, e o nosso amigo e nosso conterrâneo de Atalaia André Monteiro, se filiou ao partido União Brasil para disputar a eleição como pré-candidato a deputado estadual! Atalaia precisa ter um deputado estadual da terra, as cidades vizinhas tem deputado estadual ou já tiveram! Lembrando que o André Monteiro foi o mais votado da história de Atalaia e agora vem mais forte e mais experiente, em defesa do povo atalaiense e de toda Alagoas”, destacou Anderson Medeiros em seu discurso.

CIDADÃO HONORÁRIO

E nesta mesma sessão, foi lido em Plenário o Projeto de Decreto Legislativo 004/2022, de autoria do vereador Anderson Medeiros, que concede Título de Cidadão Honorário do município de Atalaia a André Monteiro.

O Projeto segue agora para as Comissões da Casa e retorna na próxima sessão, para ser discutido e votado pelos vereadores em Plenário.