Deputada Fátima Canuto se filia ao MDB

A deputada estadual Fátima Canuto assinou nesta quinta-feira (31/3) a ficha de filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em ato que contou com a presença do presidente do partido, senador Renan Calheiros, do deputado federal Isnaldo Bulhões e do médico Dr. Renato Rezende.

“Sua chegada ao nosso partido fortalece e nos honra pela sua brilhante atuação como parlamentar nos últimos anos”, afirmou o senador Renan Calheiros.

A deputada destacou que sua filiação ao MDB representa um reencontro com a trajetória do seu pai, o ex-deputado estadual Rubens Canuto, que exerceu três mandatos no Legislativo Alagoano. “Casa onde ele defendeu seus propósitos e construiu seu legado, num tempo em que era preciso ter muita coragem para fazer a boa política, aquela que realmente se preocupa com as necessidades de sua gente. Reafirmo agora os seus ideais de transformar a política por dentro, contribuindo com a sociedade a partir do meu olhar e do meu jeito de fazer as coisas”.

“Não só como deputada, mas como mulher, mãe e cidadã, assumo meu compromisso de aqui lutar pelas causas que acredito, por mais justiça social, por mais igualdade entre as pessoas, para isso defendendo sempre como prioridade aquelas e aqueles que têm menos oportunidades e que precisam de proteção, da mão amiga do estado, do carinho e cuidado com o qual merecem ser tratados todos os filhos e filhas de Alagoas. É com estes valores que trago comigo desde o início da minha atuação parlamentar que hoje me somo a esse projeto que vem mudando a realidade de nossa terra e que ainda tem muito por fazer. Sou parte dele e não abro mão de contribuir com a minha visão e com o meu trabalho para que o nosso estado supere os enormes desafios que temos pela frente. Alagoas sabe que pode contar comigo e que não me afastarei um minuto sequer do caminho que honre a memória do meu pai neste partido. Deus há de guiar nossos corações para seguirmos sempre ao lado do nosso povo, pelo bem de todas e todos os alagoanos”, comentou Fátima Canuto em postagem nas suas redes sociais.