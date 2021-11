Secretaria da Saúde faz prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021 em audiência pública

Audiência Pública do 2º quadrimestre de 2021.

Com a presença do Conselho Municipal de Saúde e da secretária municipal de Saúde, Nilza Malta, foi realizada na manhã desta terça-feira (23), uma Audiência Pública para apresentar os dados referentes à prestação de contas das ações e execução orçamentária do segundo quadrimestre de 2021, entre os meses de maio e agosto.

Realizada no Plenário da Câmara Municipal, a audiência ocorre em cumprimento da Lei Federal nº 8.689/93, artigo 12, à Emenda Constitucional nº 29.

Na oportunidade, a secretária também respondeu a questionamentos feitos pelos vereadores presentes.

