Equipe Sub-11 da Escolinha Meninos de Ouro é campeã da Copa LS3

As categorias de base do futebol atalaiense vêm cada vez mais forte e colecionando títulos. No inicio deste mês de novembro, o sub-11 da Escolinha de Futebol Meninos de Ouro conquistou de forma invicta a Copa LS3, disputada em Maceió.

A competição contou com a participação de outras 7 equipes.

Sob a orientação e experiência do professor Alisson Farias, os garotos jogaram muito na primeira fase, vencendo dois jogos e empatando uma partida. Foram 15 gols marcados e apenas 6 gols sofridos, terminando na primeira colocação do grupo.

Na semifinal vitória por 3 a 0. E, na grade final, a Escolinha Meninos de Ouro enfrentou o Joga Muito, do bairro Jacintinho, vencendo por goleada pelo placar de 7 a 1.

Além do título da competição, a Escolinha Meninos de Ouro ainda teve o artilheiro e o melhor goleiro da Copa LS3.