Vereador Anderson Medeiros parabeniza vice-prefeita Camyla Brasil pela linda festa em comemoração ao Dia das Crianças

Um dia de festa e alegria para as crianças do Mirante e dos Altos do João Miranda e do Cruzeiro.

Neste último sábado, 16 de outubro, o vereador Anderson Medeiros (PSC) pôde presenciar uma linda e animada festa em comemoração ao Dia das Crianças, organizada com muito carinho pela vice-prefeita do município de Atalaia, Camyla Brasil (PSC).

A tradicional festa que acontece na residência da vice-prefeita atalaiense, é realizada pela Camyla Brasil com o apoio do seu esposo André Monteiro, para proporcionar um dia de muita alegria para as crianças do Mirante e dos bairros Altos do Cruzeiro e do Miranda.

Anderson Medeiros lembrou que esta festa já ocorre há vários anos, contando com muitas brincadeiras e entrega de presentes para toda criançada. “É sempre um momento muito especial e que fica marcado na memoria dessas crianças carentes de nossa cidade. Pude ver a alegria em cada uma delas, que tiveram um dia bastante proveitoso”, destaca o vereador atalaiense.

O vereador fez questão de agradecer o convite feito por seus amigos. “Quero agradecer ao convite da nossa vice-prefeita Camyla Brasil e do seu esposo André Monteiro, meus amigos. Dizer que vocês sempre podem contar com este vereador e amigo”.