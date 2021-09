Hospital Veredas promove mutirão de cirurgias ortopédicas ao longo desse mês

O Hospital Veredas, está realizando um mutirão de cirurgias ortopédicas para ampliar a realização dos procedimentos de artroplastia de joelho e quadril, tendo em vista o aumento da demanda por conta da pandemia, durante todos os finais de semana do mês de setembro, serão realizadas cirurgias. A meta, é zerar a fila de pacientes ortopédicos oriundos do Hospital Geral do Estado.

Os especialistas do hospital acreditam que isso é reflexo da retomada crescente do ritmo das cirurgias eletivas.

O mutirão começou no sábado, (11), quando foram realizados seis procedimentos de artroplastia, foram atendidos pacientes que necessitavam de cirurgias para colocação de prótese no joelho e quadril decorrentes de doenças degenerativas, e vai seguir neste ritmo até todos os pacientes serem operados.

Como foi o caso do paciente Ronalço Silva Barros, e Maria Cicera Pereira da Silva, que por conta de doenças degenerativas, precisaram de cirurgias de artroplastia de joelho e quadril, respectivamente.

“Tenho fé que essa cirurgia acabará com as dores que eu sinto e irá melhorar minha qualidade de vida”, afirmou Maria pouco antes de entrar no centro cirúrgico.

Zerar a fila

O diretor médico do Hospital, dr Gustavo Pontes de Miranda Oliveira, explica que houve a necessidade de ampliar esse serviço de forma emergencial. “Enquanto estávamos em isolamento social, tivemos que parar as cirurgias eletivas para não colocar nossos pacientes em risco, mas com a retomada do ritmo, chegou a hora de zerar a nossa demanda no setor ortopédico, o que nos levou a realizar esse mutirão”, afirma o médico explicando que essa é a melhor forma de resolver a questão, garantindo mais agilidade no atendimento dos pacientes.

Realizam as cirurgias os médicos ortopedistas, George Cordeiro, Bruno Houly e Rogério Nascimento Costa. As cirurgias são realizadas aos sábados e domingos, todas com pacientes advindos do SUS e o mutirão irá acontecer durante todo o mês de setembro.