Segunda Divisão: 24 equipes entram em campo a partir deste domingo, em busca do acesso à elite do futebol atalaiense

De olho no acesso à elite do futebol amador atalaiense, 24 equipes de várias localidades do município, entram em campo a partir deste próximo domingo, 12 de setembro, na abertura da 2ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador.

A competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes e Lazer.

As equipes participantes são: Azul Real, Amigos do Badala, Juventus, Volta Redonda, Eco, Estrela JD, Real Alto, Bittencourt, E. Club 21, Palmeiras, Tatugaia, Fazendinha F. C., Corinthians, Náutico Vila, Deus É Fiel, Chapecoense, Ferroviária, Jovem Branca, Sapelense, Unidos da Vila, Arrumadinho, Meninos de Deus, Subzero F.C. e Meninos da Vila.

Na primeira fase, jogos de ida e volta. As 12 equipes vitoriosas avançam para a próxima fase. Das equipes eliminadas na primeira fase, serão selecionadas 4 (quatro) equipes melhores ranqueadas, analisando critérios determinados no Regulamento da competição, para compor as Oitavas de Final. A partir das Oitavas de Final, jogo único eliminatório até a grande final.

Campeão, Vice-campeão, Terceiro e Quarto lugar garantem acesso para a Primeira Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador 2022.

Entre as equipes participantes, destaque para o Esporte Clube Ouricuri – ECO, tradicional equipe do futebol atalaiense, fundado em 1952 e que foi a primeiro time a representar Atalaia na elite do futebol alagoano.

Campeão e vice-campeão receberão troféu, medalhas e uma premiação em dinheiro. Também serão premiados o melhor jogador, o artilheiro, o melhor goleiro e o melhor trio de arbitragem.