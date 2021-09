Presença de Alfredo Gaspar em Atalaia, fortalece a Guarda Municipal e busca intensificar o combate a violência na região

O secretário de Estado da Segurança Pública de Alagoas, Alfredo Gaspar de Mendonça, esteve em Atalaia na manhã desta quarta-feira (01), onde participou do encontro das Guardas Municipais, realizado na Câmara de Vereadores, com a presença da prefeita Ceci Rocha (PSC), presidente da Câmara Cicinho Melo (PSC) e demais vereadores, e guardas municipais representando os municípios alagoanos de Atalaia, Capela, Cajueiro, Viçosa, Pilar, São Miguel dos Campos e Marechal Deodoro.

Um dos responsáveis por promover este encontro foi o vereador atalaiense Marcos Rebollo, que é guarda municipal em Pilar e que vem lutando de forma incansável por melhorias para a Guarda Municipal de Atalaia.

“Muito obrigado a todos os guardas pela presença de vocês. Temos aqui um número significativo, presente em neste evento que servirá de exemplo para outros prefeitos. A visibilidade que a Guarda Municipal de Atalaia está tendo hoje com a presença marcante do secretário Alfredo Gaspar, juntamente com a gente nesta caminhada, é muito importante. A Guarda Municipal vem crescendo diariamente e os gestores vem tendo a visão que realmente estamos nos encaminhando para sermos uma policia municipal”, comentou o vereador Marcos Rebollo.

O secretário Alfredo Gaspar destacou a importância dos municípios contarem com uma Guarda organizada e fortalecida. “Temos que ter uma Guarda Municipal fortalecida, preparada, para quando chegar o policia militar, o policial civil, está ao lado também um guarda municipal com a autoestima lá em cima, com o preparo e a capacidade de marchar junto. E o sistema de segurança defende isso, uma Guarda Municipal preparada, uma Guarda Municipal armada, com responsabilidade, assim como as demais policias”, destacou o secretário Alfredo Gaspar.

Na oportunidade, o secretário Alfredo Gaspar e a prefeita Ceci Rocha anunciaram que em breve será iniciada a construção de um Centro Integrado de Segurança Pública – CISP, em Atalaia, o que irá ampliar ainda mais o combate a violência na região.

Fazendo uso da palavra, a prefeita Ceci Rocha agradeceu a presença do secretário de Estado e solicitou apoio para a melhoria da segurança pública do município.

“Dr. Alfredo mostra como é ser um líder de verdade e mostra isso dando exemplo. Teremos aqui a construção de um CISP tipo dois, ara ajudar na segurança, que faz parte do dia a dia de cada um de nós. Pegamos uma Guarda com uma autoestima totalmente lá em baixo, uma Guarda que não sentia vontade e estimulo de trabalhar. Sem fardamento, com apenas um carro que funcionava um dia e um mês não. Uma base que estava sem energia há cinco anos. Firmamos um convênio com o Corpo de Bombeiros de Alagoas, que ficará com a nossa Guarda Municipal. A nossa Guarda aqui tem feito um trabalho de excelência, tem cuidado do nosso povo. Mas, nós queremos mais, queremos o curso para que eles andem armados, colete aprova de balas e tudo que a Segurança Pública possa oferecer aos nossos guardas”, destacou a prefeita ceci Rocha.