Julho Amarelo: Secretaria de Saúde de Atalaia realizou várias ações de prevenção às hepatites virais

Ações foram realizadas nas UBS do município.

Durante todo este mês de julho, a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu várias ações em alusão a campanha Julho Amarelo. O objetivo foi conscientizar a população sobre as formas de prevenção às hepatites virais.

Foram executadas ações nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com vacinação, testes rápidos e palestras para estimular à população a buscar o diagnóstico precoce.

Julho Amarelo

A Campanha “Julho Amarelo” foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.