Prefeita Ceci Rocha acompanha ronda noturna da Guarda Municipal de Atalaia

Ronda noturna da Guarda Municipal contou com a presença da prefeita Ceci Rocha.

A prefeita de Atalaia, Ceci Rocha (PSC), acompanhou na noite desta quinta-feira (6), os trabalhos da Guarda Civil Municipal em uma ronda noturna que percorreu bairros, Povoados e Distritos do município. As rondas têm garantido uma presença constante da Guarda Municipal em todas as regiões de Atalaia.

Este tem sido o perfil da prefeita Ceci Rocha ao longo dos primeiros meses de seu mandato, sempre fazendo questão de acompanhar de perto cada ação que vem sendo realizada. “Parabenizo a nossa GCM de Atalaia por todo empenho e comprometimento. Foi uma honra fazer parte desse momento com todos vocês”, destacou Ceci Rocha em suas redes sociais.

A Guarda Municipal de Atalaia vem recebendo uma atenção que há muitos anos não se via no município. A atual gestão em pouco tempo já fez a entrega de duas novas viaturas, de novos fardamentos, vem possibilitando a participação desses profissionais em curso de formação e armamento, além de garantir a vacinação contra a covid-19 de todos os componentes, por se enquadrarem na segurança pública.

O vereador Marcos Rebollo, que também é guarda municipal em Atalaia, destacou a presença da prefeita acompanhando os trabalhos. “Mais um plantão noturno com a GCM Atalaia, e dessa vez foi especial, contamos com a presença da nossa prefeita Ceci Rocha, que pôde ver de perto nosso trabalho no dia a dia em nosso município. Agradeço o apoio que vem dando a essa família sangue azul, que sempre está em QAP total para ajudar”.