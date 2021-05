Buscando melhorias para Atalaia, vereador Alexandre Tenório entrega requerimentos ao superintendente da CODEVASF

Vereador Alexandre Tenório se reuniu com o superintendente da CODEVASF, Joãozinho Pereira.

O vereador Alexandre Tenório (MDB) esteve em Maceió nesta sexta-feira (30), onde se reuniu com o novo superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, o senhor João José Pereira Filho (Joãozinho Pereira), para entregar em mãos três importantes requerimentos de sua autoria, que visam melhorias para o município de Atalaia.

Em seu requerimento de número 03/2021, Alexandre Tenório solicita que seja enviado recursos para calçamento e pavimentação do Povoado Sucupira e Distrito Ouricuri.

Com o objetivo de substituir as moradias de taipas que ainda existem no município, por casas de alvenaria, o vereador atalaiense apresentou o requerimento 04/2021, que, caso seja atendido, vai beneficiar residências nas seguintes localidades: Povoado Olhos D’água, Sucupira, Brasileiro e Distrito Santo Antônio dos Milagres.

Já em seu requerimento 05/2021, o vereador Alexandre Tenório solicitou que a CODEVASF contemple Atalaia com o envio de uma patrol, carro-pipa e coletor de lixo.

“Aproveitando este ótimo contato que temos com o superintendente Joãozinho Pereira, para apresentar pautas que possam colaborar no desenvolvimento do município e na melhoria da qualidade de vida dos atalaienses. Não tenho dúvidas que o amigo superintendente Joãozinho Pereira, que já inicia realizando um grande trabalho a frente da CODEVASF, terá um olhar especial voltado para a nossa cidade”, destaca o vereador Alexandre.