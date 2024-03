Câmara de Atalaia entrega Título de Cidadã Honorária à deputada estadual Fátima Canuto.

Em sessão solene realizada na manhã desta quinta-feira (28), a Câmara Municipal de Atalaia realizou a entrega do Título de Cidadã Honorária de Atalaia à deputada estadual Fátima Canuto, pelos relevantes serviços prestados à comunidade atalaiense ao longo dos últimos anos. A honraria foi proposta pelo vereador Anderson Medeiros (PSSB), sendo aprovada por unanimidade.

Conduzida pelo próprio autor do título, o vereador Anderson Medeiros, a sessão solene contou também com a presença dos vereadores Marcos Rebollo (PSDB), Cicinho Melo (MDB), Janaína do Cal (MDB), Lays Melo (MDB), Anilson Júnior (MDB) e Alexandre Tenório (MDB), de Aloísio Chulapa, da vice-prefeita de Pilar Ivanilda Rodrigues, além de ser prestigiada por familiares e amigos da homenageada.

Ao entregar a honraria, Anderson Medeiros reforçou a importância da deputada Fátima Canuto para o município de Atalaia. “É um motivo de festa para todo o povo atalaiense, porque este título que a deputada está recebendo hoje, é o povo de Atalaia agradecendo a ela por tudo que foi feito durante este tempo que a deputada estar na política. O doutor Renato também tem serviço prestado em Atalaia. Então, quando uma família dessa chega na minha cidade, temos que abraçar. Parabéns a deputada Fátima pelo título e parabéns a todos os vereadores por terem aprovado”.

Continua após a publicidade

Em publicação nas redes sociais, Fátima Canuto destacou sua felicidade em se tornar Cidadã de Atalaia e se mostrou honrada em saber que foi a primeira deputada estadual a receber a maior honraria atalaiense. Confira:

“A primeira deputada estadual a receber o Título de Cidadã Honorária de Atalaia. Minha história com Atalaia não é de hoje. Vem da minha infância e também da história de vida de meu pai, deputado Rubens Canuto, que era conhecido por ser representante do Vale do Paraíba. Tenho orgulho de estar seguindo seu caminho e defendido essa região desde o início do meu primeiro mandato.

Atalaia é terra de gente aguerrida, batalhadora e incansável, que acredita, sonha e faz acontecer, mesmo diante de dificuldades. Saber que, a partir do nosso trabalho, vou receber a honra de ser considerada uma atalaiense, é motivo de muito orgulho e gratidão em meu coração.

Gratidão ao vereador propositor dessa honraria, vereador Anderson Medeiros e a todas as vereadoras e demais vereadores pela aprovação unânime.

O meu compromisso com essa terra e essa gente, agora se multiplica, pois também sou filha da terra e honrarei esse título concedido a mim com tanto carinho”.

Natural de Maceió, mas com base política no município do Pilar, Maria de Fátima Moreira Canuto Rocha atuou por vários anos como presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Alagoas e do Brasil. Foi secretária-adjunta da Secretaria de Estado da Assistência Social e secretária municipal de Saúde do Pilar. É empresária, advogada e economista. Formou-se em Direito pelo Centro Universitário Cesmac e em Economia pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal). Reeleita deputada estadual com 41.319 votos, sendo que 6.159 votos foram dos atalaienses.

Ouça na íntegra, logo abaixo, a sessão solene desta quinta-feira, 28/03: