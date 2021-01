Comunidade Católica inicia neste domingo (24) a celebração da Festa da Padroeira Nossa Senhora das Brotas

A Paróquia de Nossa Senhora das Brotas inicia a partir deste domingo (24), os festejos religiosos para celebrar a Padroeira do município de Atalaia. A programação se estende até o dia 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora das Brotas, com Santa Missa as 16 horas.

Com o tema “Maria, Mãe dos Crentes”, a festividade vai seguir todas normas sanitárias de prevenção à disseminação do novo coronavírus. De 24 de janeiro a 01 de fevereiro, será realizado Ofício as 6 horas, Santo Terço as 18:30 h e Santa Missa as 19:30 h.

A tradicional procissão no dia da Padroeira, logo após a Santa Missa, será substituída para uma carreata em homenagem a Nossa Senhora das Brotas, percorrendo as principais ruas da cidade e reunindo fiéis católicos de vários pontos do município.

Apoiando a festividade, a Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Cultura e Eventos, divulgou uma programação cultural:

Dia 24/01 – às 20 horas: Apresentação do Pastoril da cidade do Pilar;

Dia 25/01 – às 20 horas: Apresentação das Baianas da cidade do Pilar;

Dia 26/01 – às 20 horas: Apresentação da Capoeira de Atalaia;

Dia 28/01 – às 20 horas: Apresentação do Coral da Terceira Idade de Atalaia;

Dia 29/01 – às 20 horas: Apresentação das Baianas da cidade do Pilar;

Dia 30/01 – às 20 horas: Apresentação do Guerreiro e Bumba Meu Boi da cidade do Pilar;

Dia 31/01 – às 20 horas: Apresentação do Pastoril da cidade do Pilar;

Dia 01/02 – às 20 horas: Apresentação do Coral da Terceira Idade de Atalaia;

Dia 02/02 – às 17 horas: Cavalhada.

Confira o convite feito pelo Padre José Alex da Silva Barbosa:

“Queridas irmãs e irmãos em Jesus Cristo, nosso Senhor! Estamos vivendo as alegrias da Festa de Nossa Senhora das Brotas, Padroeira de nossa Paróquia e de nossa cidade. Num contexto difícil pelo qual estamos passando, vivendo e enfrentando uma pandemia, queremos voltar para Nossa Senhora o nosso olhar fiel e pedir-lhe que volva para nós Seu olhar materno, intercedendo por nós e nos ajudando a caminhar, mesmo diante das dificuldades, com nosso olhar fixo em Jesus. Maria. Mãe dos Crentes, nos ajude a cultivar a Fé e o Amor para com o nosso Deus e para com o nosso próximo.

Que a Virgem Maria nos ensine que Jesus na Eucaristia é o centro e a raiz de toda comunidade cristã, a fonte e ápice da nossa existência e de toda a evangelização.

Venha Você e sua Família participar conosco das festividades de nossa Padroeira, para juntos recebermos as Bênçãos de Deus que serão derramadas sobre nós, por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria, a Senhora das Brotas, nossa Mãe e Padroeira”.

Com minha benção,

Pe. José Alex da Silva Barbosa

Adm. Paroquial