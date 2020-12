Aluno da Escolinha Meninos de Ouro é campeão alagoano de futsal sub-11 pelo CSA

O jovem Brenno Laurindo, de 11 anos, aluno da Escolinha Meninos de Ouro, em Atalaia, é um dos campeões do Campeonato Alagoano de Futsal Sub-11, com a tradicional equipe do CSA.

Brenno foi um dos grandes destaques da campanha vitoriosa do CSA, que venceu todas as seis partidas que disputou na competição, marcando 30 gols e sofrendo apenas 1. O jovem atalaiense balançou as redes em duas oportunidades.

O professor Alisson Farias acompanha de perto a evolução de Brenno, desde que ele chegou na Escolinha Meninos de Ouro com apenas 7 anos de idade. O destaque do garoto já lhe rendeu uma aprovação na avaliação do Palmeiras. Mas, com a ida do professor Alisson para o Cruzeiro, Brenno hoje faz parte do Sub-11 da equipe mineira e realiza treinamentos on-line devido a pandemia.

“Fico muito feliz em ver nosso garoto aparecendo no cenário de Alagoas. Brenno chegou a Escolinha muito novo, participei de todo seu processo de desenvolvimento. Hoje, ver ele sendo campeão alagoano na sua categoria, é muito gratificante”, destaca o orgulhoso e competente professor Alisson Farias, que vem ajudando a revelar novos talentos atalaienses para o futebol.

O professor Alisson também aproveitou para parabenizar a dedicação dos pais do jovem Brenno. “Parabenizo também seus pais pelo apoio, a Jana Laurindo e o Bruno por todo o esforço, pois não é fácil está se locomovendo para levar o Brenno aos treinos. Que Deus abençoe ele cada vez mais. Não só ele, mas todos da Escolinha. O que eu puder fazer, estarei aqui pra ajudar a todos”, comentou.