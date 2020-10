Topado com Atalaia, Arthur Lira participa de comício de Chico Vigário e Maria da Comesa

Na curta lista de congressistas que podem vim a Atalaia e andar de cabeça erguida pelas ruas da cidade, Arthur Lira (Progressista) não só figura, como lidera com grande folga. Líder do seu partido e também do “Centrão” no Congresso Nacional, Arthur Lira vem retribuindo com muito trabalho os votos que tem recebido da população atalaiense.

Na noite desta última sexta-feira (23), Arthur Lira esteve novamente em Atalaia, onde recebeu o carinho dos atalaienses e participou do comício do candidato a reeleição Chico Vigário e de Maria da Comesa, realizado na Grota da Gia, no Alto do João Miranda.

“Atalaia ontem se reuniu em torno da nossa candidatura, de reeleição de seu prefeito Chico Vigário. Com sua vice Maria da Comesa, tenho certeza que os dois irão continuar um trabalho sério e importante, para o desenvolvimento contínuo e perene do município. Meu apoio e trabalho sempre estará com as pessoas que fazem melhor a vida do alagoano”, destacou o deputado em postagem nas suas redes sociais.

Chico Vigário destacou mais uma vez a importância de Arthur Lira para Atalaia, que tem sido um grande parceiro, trazendo recursos para esta cidade.

Entre as obras que tem a digital dessa parceria Arthur Lira e Chico Vigário, é possível citar: Pavimentação e drenagem do Buraco do Jacaré (com o trabalho também do então senador Biu de Lira), pavimentação e calçamento no Distrito Branca, UBS dos Altos, calçamento da avenida principal do Povoado Bittencourt, renovação da frota de veículos, recursos para melhoria da Saúde, entre muitas outras ações.