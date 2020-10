ECO comemora 68 anos com jogos amistosos e grande festa no Distrito Ouricuri

Muita festa durante todo este domingo (18), no Distrito Ouricuri, em Atalaia, para comemorar os 68 anos do Esporte Clube Ouricuri, o ECO. Fundada em 1952, é a equipe de futebol mais tradicional do município.

A festa teve início com o amistoso entre as equipes master do ECO e do Motorizado. Logo após, uma feijoada para recepcionar os fiéis torcedores, ao som do artista da terra Moacir Barbosa, abrilhantando ainda mais o evento com as melhores do MPB.

A tarde, o grande clássico do Distrito Ouricuri. O aniversariante ECO recebeu o Flamengo, para um grande jogo no Campo de Futebol Manoel Tenório. Após a partida, mais música boa para animar a galera, ao som do Paredão do DJ Paka, de Guinho Farra e de Bibi do Piseiro.

Entre as ilustres presenças que participaram do evento, um ex-jogador do ECO, o Zé Vieira, que muito contribuiu para a historia de sucesso do rubro-negro da Ouricuri e que atualmente, residindo de Barretos-SP, veio à Atalaia só para prestigiar a festa.

Zé Vieira e Aloísio Chulapa.

Quem também esteve prestigiando esse momento importante para o esporte atalaiense, foi o prefeito Chico Vigário, que ao lado da vereadora Maria da Comesa e do ex-jogador de futebol Aloísio Chulapa, parabenizaram a todos que fazem parte dessa história.

A festa foi organizada pela diretoria do Eco: Paulo, Ermany, Sérgio, Vitor, Novinho e Pequeno.

CLIQUE AQUI e conheça história do Esporte Clube Ouricuri – ECO.