Ao lado de Neto Acioli, Túlio Tenório destaca importância da Copervales ter representatividade na Câmara Municipal

A próxima Legislatura em Atalaia pode ter alguém muito próximo a Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales), na Câmara Municipal. Trata-se de Neto Acioli, candidato a vereador pelo Progressistas e que neste pleito eleitoral chega muito forte na disputa por uma das 13 vagas de representante do povo atalaiense.

Na tarde desta segunda-feira (12), o candidato foi recebido por seu primo Túlio Tenório, diretor-presidente da Copervales, por seu primo e um dos cooperados Thiago Tenório e também por funcionários daquela Usina, que reforçaram apoio a sua candidatura, por acreditar na importância de uma representação mais próxima da indústria e que possa levantar importantes bandeiras no Poder Legislativo, entre elas o incentivo a geração de emprego e uma parceria ainda mais forte entre município e Copervales.

A reabertura da antiga Usina Uruba, que pertencia ao Grupo João Lyra e que parou suas atividades em virtude da crise que se instalou no setor sucroenergético a partir de 2007, representou a volta da esperança de dias melhores às famílias atalaienses, gerando milhares de empregos de forma direta e indireta, contando seu quadro de funcionários com uma ampla maioria de atalaienses.

“A Copervales engloba hoje mais de 12 municípios, mas a reabertura da Usina foi especial para Atalaia, pois é aqui onde se gera a maior quantidade de empregos. Trouxe de volta não só a geração de emprego e renda da região, mas também foi importante para os produtores e fornecedores que naquele momento não tinha a expectativa futura de continuar produzindo. Esse projeto nosso foi importantíssimo também para o Estado de Alagoas, onde tivemos na época um apoio muito grande do governador Renan Filho. Acho que foi também a mão de Deus que nos ajudou a enfrentarmos esse desafio, até porque foi um grupo de produtores que não tinha o nohall na indústria. Aproveitar a maioria dos antigos funcionários da Usina Uruba, isso facilitou muito a reativação da Uruba. A Copervales hoje é um sucesso no Estado e um exemplo para muitos, pois mostramos que se trabalhar com responsabilidade e comprometimento de todos, é possível ultrapassar momentos difíceis”, destaca Túlio Tenório.

A reabertura da Usina foi uma união de forças. Cooperados, Governo do Estado e também o Governo municipal, que na época tinha Neto Acioli como secretário de Agricultura, atuando como um dos principais interlocutores em nível municipal.

“O Neto foi muito importante, pois eu não tenho vivência na cidade de Atalaia. O Neto, por ser de Atalaia, ser agricultor e conhecer toda essa região, chegou junto da gente e foi um canal nosso junto ao prefeito da época, nas demandas que precisávamos naquele momento. Ele se juntou a nós e nos ajudou muito no início daquele projeto. Temos esse reconhecimento ao Neto por tudo que ele tem feito. Mesmo sem mandato, sempre que solicitamos alguma coisa, ele é um canal junto a Prefeitura de Atalaia. Sempre lutou por isso aqui junto com a gente, pois sabe a importância da Copervales”, comenta o diretor-presidente.

Para Túlio Tenório, é de grande importância uma voz mais próxima da indústria na Câmara Municipal. “É importante ter essa parceria política na região. É que esse é um projeto de mão dupla e é importante não só para a Copervales, mas também para Atalaia. Temos que trabalhar juntos e alinhados, para trazer o melhor possível para a região. Se tivermos alguém que conhecemos, a exemplo do Neto, isso fica muito mais fácil para buscarmos algum entendimento junto ao prefeito. Espero que os amigos e as amigas entendam essa necessidade de colocarmos uma pessoa como o Neto na Câmara de Vereadores, sem querer desmerecer os demais. Falo isso, porque convivi ao longo desses anos com o Neto e sei que ele se preocupa e está engajado junto conosco para que isso aqui cresça cada vez mais”.

Uma parceria ainda mais fortalecida

Túlio Tenório destaca ainda acreditar que essa voz representativa não ficará restrita a nível municipal, mas sim buscará parcerias com representantes do Estado. “Precisamos de um canal de interlocução junto aos deputados. Temos algumas demandas aqui, que estamos tentando junto ao Estado e a alguns deputados, que é trazer equipamentos que precisamos para atender aos cooperados. Uma patrol, que nós não temos. Caçamba, que a Usina também não tem. São coisas que sabemos que através dos vereadores, do prefeito e com essa ligação que eles têm com os deputados e com o governador, fica mais fácil de trazer. Isso vai ajudar muito a gente, pois hoje precisamos desse maquinário. Por isso é importante termos uma pessoa alinhada com a gente, que sabe das nossas demandas, pois inclusive tem acompanhando algumas dessas solicitações”.

Túlio Tenório destaca a convivência do candidato muito próximo ao povo. “O Neto tem essa grande vantagem, que é a convivência com o povo e assim sabe as necessidades da população e do município. Além disso, conhece as demandas do agricultor. Isso é muito importante para trabalharmos em parceria, sempre visando o bem estar social da população do nosso município”.

Neto Acioli agradeceu o importante apoio. “Quero agradecer demais o apoio que o Túlio e os demais amigos vem me dando nesse projeto da minha candidatura a vereador de Atalaia. O apoio que dei para a reabertura da Usina não foi mais do que a minha obrigação como atalaiense. Espero que a partir de 2021, eu posso fazer muito mais”, destaca o candidato.

CONFIRA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: