Renan Filho reforça apoio a Chico Vigário em Atalaia

Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (25), em Maceió, o governador Renan Filho e o senador Renan Calheiros voltaram a reafirmar total apoio a candidatura à reeleição de Chico Vigário, atual prefeito do município de Atalaia. Lideres do partido no Estado, os Renans estão empenhados em eleger o máximo de prefeitos mdbistas em Alagoas.

Chico Vigário destacou que será a continuação de um trabalho em parceria com o governador e o senador, para garantir melhorias para Atalaia. “Estamos juntos e vamos lutar pela continuidade do trabalho em prol do povo atalaiense”, destaca o prefeito.

“Também discutimos questões que envolvem pautas municipalistas e que estão ligadas diretamente ao desenvolvimento dos municípios”, concluiu o prefeito.

Também participaram do encontro os prefeitos Joaquim Beltrão (Coruripe), Jeane Moura (Senador Rui Palmeira), Olavo Neto (Murici), Paula Santa Rosa (Belém), Juliana Almeida (Mar Vermelho), Marcelo Lima (Querbrangulo), Dr. Wanderley e Júnior Vigário (Presidente do MDB Atalaia).