Conheça o perfil do eleitorado de Atalaia nesta eleição: Mulheres, solteiros e analfabetos são a maioria

Atalaia tem 31.330 eleitores aptos a votar nas eleições municipais do dia 15 de novembro, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O município teve um crescimento de 0,54% no número de pessoas que podem votar em relação a 2016, quando foi realizada a última eleição municipal e tinha 30.194 eleitores.

O eleitorado atalaiense é formado por mais mulheres do que homens em 2020. Enquanto 14.657 eleitores são homens – o que equivale a 48,3%, outros 15.674 são formados por mulheres – 51,7%. São 106 eleitores com algum grau de deficiência.

Em relação à faixa etária, a maior parte do eleitorado da cidade tem de 25 a 29 anos. São 3.505 eleitores (11,56%). De 35 a 39 anos representam 3.434 eleitores (11,49%). São 100 eleitores com 16 anos (0,33%) e 4 eleitores com 100 anos ou mais (0,01%).

Solteiros e analfabetos

O levantamento do TSE mostra também que a maior parte dos eleitores de Atalaia são solteiros: 72,3% - 21.934 eleitores. Os casados representam 23,0% - 6.977. Enquanto os viúvos são 2,76% - 838 eleitores.

Já em relação ao grau de instrução, 25,55% do eleitorado de Atalaia se declararam analfabeto – 7.751 eleitores. 25,16% tem ensino fundamental incompleto – 7.630 eleitores. Os eleitores com ensino superior completo representam apenas 2,69% - 817 eleitores.

Os eleitores que apenas sabem ler e escrever são 7,61% do total, ou seja, 2.307 eleitores.

OS NÚMEROS DE ATALAIA: