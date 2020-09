Chris Torres tem nome aprovado na Convenção do MDB em Atalaia e vai disputar uma cadeira no Legislativo

O MDB em Atalaia aprovou por unanimidade a candidatura de Chris Torres ao cargo de vereadora, nesta última terça-feira (15), durante a convenção partidária realizada na Câmara Municipal de Vereadores. A empresária é um dos nomes que reforçam o apoio a forte chapa majoritária composta por Chico Vigário, candidato à reeleição e Maria da Comesa (Progressista), atual vereadora e candidata a vice-prefeita.

Chris Torres tem 42 anos, mãe de dois filhos e é casada com o empresário Fabricio Torres, atual vereador do município, que abriu mão de sua candidatura para apoiar a esposa, que pela primeira vez entra em uma disputa eleitoral. A eleição está marcada para o dia 15 de novembro.

“Sempre recebi muito incentivo do meu marido para que eu entrasse na política, sempre com muita resistência da minha parte. Desta vez resolvi aceitar o desafio, pois meu objetivo é realizar um trabalho social em prol daqueles que mais precisam, pois política para mim é devolver dignidade para as pessoas. Se hoje estou aqui, é porque Deus me colocou. E é com fé, coragem e determinação que irei até o final, contando com cada um de vocês. Agradecendo o apoio de toda a minha equipe”, destacou Chris Torres durante a convenção.

Chris Torres ao lado do presidente municipal do MDB Atalaia, o seu primo Júnior Vigário.