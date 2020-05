Medidas de restrição em Alagoas são prorrogadas até 31 de maio, com foco na fiscalização

Com esta ação o município garante o escoamento da produção familiar, transferindo renda para os agricultores do município, que também são atingidos pela crise causada pela pandemia.

Prefeitura de Atalaia recebe alimentos para execução do PAA e distribui para famílias carentes

