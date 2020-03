Meninas do Sport Atalaia dão show e goleiam em amistoso preparatório para a 2ª fase da Copa Rainha Marta

Com o Sport Atalaia classificado para a próxima fase da Copa Rainha Marta, as atletas seguem firme a preparação para o restante da competição. Nesse sábado, as atalaienses estiveram na cidade de Marechal Deodoro, para participar de um amistoso contra a equipe local do Real Deodorense.

Com três gols da artilheira Mércia, dois de Váleria, um de Karolina e outro de Carol, o Sport Atalaia deu um show em campo e dominando completamente a partida, goleou a equipe da casa pelo placar de 7 a 2.

O resultado mostra que a preparação vem sendo muito bem feita, visando não só as próximas fases da Copa Rainha Marta, mas também o Campeonato Alagoano.

A equipe feminina do Sport Atalaia conta com o apoio total da Prefeitura Municipal, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.