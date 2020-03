Sport Atalaia vence o Wassu-Cocal pela terceira rodada da Copa Rainha Marta

O Sport Atalaia venceu a equipe do Wassu-Cocal da cidade de Joaquim Gomes, por 3 a 0 na tarde deste domingo (1), no estádio O Luizão, em Atalaia, pela terceira rodada da primeira fase da Copa Rainha Marta de Futebol Feminino. O resultado foi o primeiro triunfo das atalaienses na competição.

Com gols de Mércia (2x) e Valéria, as meninas do Leão da Mata dominaram o jogo e venceram com tranquilidade as representantes da tribo indígena Wassu-Cocal. Com o resultado o Sport Atalaia chega aos 4 pontos, sobe na tabela e mantém chance de classificação para a segunda fase como segundo ou melhor terceiro colocado.

Acompanhando de perto o desempenho da equipe atalaiense, o coordenador de esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Marcelo Santos, destacou a evolução da equipe na competição.

“Como primeira participação na competição, o desempenho da equipe do Sport está sendo excelente. É uma equipe que foi formada apenas há três meses, ao contrário das outras equipes. Além da Copa Rainha Marta, as meninas já estão se preparando para participar do Campeonato do SESI e do Alagoano”, comentou.

A equipe feminina do Sport Atalaia conta com o apoio total da Prefeitura Municipal, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.

A Copa Rainha Marta é uma competição organizada pelo Governo de Alagoas, através da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, em parceria com a Federação Alagoana de Futebol (FAF). Com a participação de 24 equipes, a competição conta com representantes de várias cidades alagoanas.