Time Feminino do Sport Atalaia estreia com empate na Copa Rainha Marta

Jogando em casa, a equipe de futebol feminino do Sport Atalaia ficou no empate na sua estreia pela Copa Rainha Marta, em partida disputada na tarde deste domingo (2), no Estádio O Luizão. O empate em 0 a 0 foi diante da equipe 3R, da cidade de Messias.

A equipe do Sport Atalaia conta com o apoio total da Prefeitura Municipal, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer. O prefeito Chico Vigário e o secretário Aloísio Chulapa estiveram prestigiando a estreia das jovens atalaienses.

A Copa Rainha Marta é uma competição organizada pelo Governo de Alagoas, através da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, em parceria com a Federação Alagoana de Futebol (FAF). Com a participação de 24 equipes, a competição conta com representantes de várias cidades alagoanas.