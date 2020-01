Vereador Quinho destaca o sucesso da segunda edição da Copa Arena Santo Amaro

Sempre buscando incentivar a prática esportiva no município de Atalaia, o vereador Quinho do Portão esteve na manhã deste domingo (26), acompanhando as finais da II Copa Arena Santo Amaro. O vereador foi um dos apoiadores desta competição.

Em sua segunda edição, a competição de futebol society contou com a participação de 14 equipes, divididas nas Categorias Sub 15 e Sub 17, com representantes do centro da cidade, do bairro José Paulino, Povoado Boca da Mata, Distrito Santo Antonio e cidade de Pilar. Na Categoria Sub 15 a campeã foi a equipe Família TMJ. Já na categoria Sub 17 a campeã foi a equipe do Palmeirinha. Artilheiro e melhor goleiro em cada categoria, também foram premiados.

Na oportunidade, Quinho do Portão parabenizou o professor e empresário Amaro Junio por ser um incansável na busca pela valorização da prática esportiva na cidade. “Temos sempre que parabenizar o nosso amigo Amaro e também sua equipe, pela iniciativa e por todo empenho em organizar este evento esportivo. Faço questão de apoiar esta Copa, pois acredito na importância do esporte que, além dos benefícios para a saúde, ajuda formar valores essenciais para a convivência em sociedade como respeito e união”, destacou o vereador.

Para Amaro Júnio, a Copa Arena Santo Amaro surge como uma atração no município de atalaia. “É uma competição que conta com duas categorias de base e proporciona momentos de competição para essa juventude que tanto procura por esses momentos, sendo que através desses momentos esportivos, a população usufrui e aproveita como um momento de lazer. Obrigado a todos os patrocinadores que apoiaram esse evento”, comentou.